Silvester-Partys werden völlig überschätzt, meint unser Autor. Eine Abrechnung.

imago images/Mike Schmidt

Hamburg. Silvester muss der beste Abend des Jahres werden! Deswegen stressen wir uns monatelang mit der Suche nach der perfekten Party – und am Ende wird es wieder ein Reinfall. Also: Am besten gleich zuhause bleiben.

In diesem Artikel erfährst Du: Was unser Autor gegen Silvester hat. Warum Neujahrs-Partys zum Scheitern verurteilt sind. Warum wir nicht einfach mal zuhause bleiben. Irgendwo ganz unten in meinen Whatsapp-Chats gibt es e