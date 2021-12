Gegenseitige Abhängigkeit kann eine zentrale Ursache von Hassliebe sein. (Symbolbild)

imago images/PantherMedia

Hamburg. Hassliebe kann in vielen Beziehungen zum Problem werden – egal ob in einer Partnerschaft oder in einer Eltern-Kind-Beziehung. Doch es gibt auch Wege, um solche Gefühle wieder loszuwerden.

In diesem Artikel erfährst Du: Was Hassliebe eigentlich ist. Wie sie sich bemerkbar macht. Wie man sie wieder loswird. Hassliebe – was ist das eigentlich für ein merkwürdiger Begriff? Wer in der Gefühlskunde aufgepasst h