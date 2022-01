In diesen 20 Ausbildungsberufen verdienst Du richtig viel Geld

Wer seinem Kindergartentraum gefolgt ist und im Brandschutz arbeitet, kann gut verdienen (Symbolbild).

imago images/ Daniel Schäfer

Köln. In Deutschland gibt es mehrere hundert Ausbildungsberufe. Wer soll sich da zurechtfinden? Einige Ausbildungsberufe sind so gut wie unbekannt – obwohl deren Azubis mehr verdienen, als so mancher Uniabsolvent.

In diesem Artikel erfährst Du: In welchen Berufen junge Facharbeiter gut verdienen können. Wie viel Du mit diesen Ausbildungen als Fachkraft bekommst. Welche Branchen besonders gefragt sind. Direkt nach der Schule durchs