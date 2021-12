Billie Eilish spricht offen über das Tabuthemen, um andere junge Frauen zu warnen.

imago images / ZUMA Wire

Hamburg/Los Angeles. In der "Howard Stern Show" hat Künstlerin Billie Eilish enthüllt, dass sie bereits mit elf Jahren angefangen hat, Pornos zu schauen. Warum diese ihrem Sexleben geschadet haben und wie sie heute darüber denkt.

In diesem Artikel erfährst Du: Wie es dazu kam, dass Billie Eilish bereits mit elf Jahren Pornos gesehen hat. Was sie an Pornos besonders stört. Wie sie öffentlich mit der Porno-Branche abrechnet. Sieben Grammys, mehr al