Aktiencrash von Peloton Homebike – wegen neuer "Sex and the City"-Staffel?

Die drei New Yorker Freundinnen in der neuen "Sex and the City"-Staffel "And just like that".

Imago Images / MediaPunch

New York. In Pandemie-Zeiten erlebte das US-Unternehmen Peloton einen Hype. Doch seitdem das Homebike der Marke in der neuen Staffel "Sex and the City" zu sehen ist, sinkt die Aktie. Warum?

In diesem Artikel erfährst Du: Warum die Aktie der Marke Peloton aktuell sinkt. Was die neue Staffel von "Sex and the City" damit zu tun haben könnte. Welche Figur nicht mehr in der Serie zu sehen sein wird (Achtung, Spoiler!)Pelo