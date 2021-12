Es sich unter dem Weihnachtsbaum gemütlich machen und die Eltern den Rest erledigen lassen – klingt ganz gut, oder?

Imago Images/Westend61

Hamburg. Wir schlüpfen in die alten Rollen wie in sehr bequeme Schuhe: Warum gerade Weihnachten uns wieder zu Kindern werden lässt und warum das total okay ist.

In diesem Text erfährst Du:Warum Rituale an Weihnachten so wichtig sind. Wieso wir uns an den Feiertagen wieder wie Kinder verhalten. Wann man alt genug ist, um eigene Traditionen zu schaffen. Es begab sich in jenen Tagen, da