Diese Wichtel-Geschenke kommen bei Kollegen garantiert gut an

Auch eine kleine Aufmerksamkeit kann viel Mühe machen.

imago images/Panthermedia

Hamburg. Wichteln könnte so schön sein – wenn man nur wüsste, was man verschenken soll. Wir haben ein paar Empfehlungen, mit denen Du nichts falsch machst, und Warnungen, was gar nicht geht.

In diesem Artikel erfährst Du: Woher die Tradition des Wichtelns kommt. Welche Wichtel-Varianten es gibt. Mit welchen Wichtel-Geschenken Du auf der sicheren Seite bist. Mit dem Team bei der Arbeit, im Verein oder F