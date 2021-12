Vegane Ernährung ist viel vielfältiger als nur Obst und Gemüse (Symbolbild).

imago images/Addictive Stock

Hamburg. Noch nie war es so einfach, sich rein pflanzlich zu ernähren: Selbst im Discounter gibt es Sojahack und Haferdrink. Doch manche Lebensmittel lassen selbst erfahrene Veganer in eine Falle tappen – so erkennst Du sie.

In diesem Artikel erfährst Du:Welche Lebensmittel überraschenderweise nicht vegan sind.Welche Snacks aus pflanzlichen Bestandteilen hergestellt werden. Wie Du vegane Lebensmittel im Supermarkt erkennst. Eine Karotte ist vegan, ein