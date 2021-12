In diesem Alter ziehen junge Menschen in Europa bei ihren Eltern aus

Direkt nach der Schule ausziehen? Das machen immer weniger junge Menschen (Symbolbild).

imago images / Shotshop

Hamburg. In der ersten eigenen Wohnung oder dem WG-Zimmer endlich tun und lassen, was man will: Das können oder wollen immer weniger junge Menschen. Vor allem Männer ziehen immer später aus.

In diesem Artikel erfährst Du:Im welchem Alter junge Menschen durchschnittlich von zu Hause ausziehen. Wie groß der Unterschied zwischen Männern und Frauen ist. In welchem europäischen Land die Menschen am längsten zu Hause wohnen