Buttergebäck - der Plätzchenklassiker schmeckt einfach gut.

imago images/agefotostock

Hamburg. Vanillezucker, Nüsse und Streusel: Für die Weihnachtsbäckerei braucht man viele Zutaten. Einige sind deutlich länger haltbar, als die Verpackung angibt. Was Du ohne Sorge noch verwenden kannst – und was auf keinen Fall.

In diesem Artikel erfährst Du:Was das Mindesthaltbarkeitsdatum wirklich verrät und was nicht. Wie Du testest, ob ein abgelaufenes Lebensmittel noch in Ordnung ist. Welche Zutaten an Aroma verlieren. Zimtsterne, Punschbrezeln,