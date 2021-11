Was wohl Dein Name bedeutet? (Symbolbild)

imago images/ agefotostock

Hamburg. Es ist der schönste Social-Media-Trend seit Langem: In einem Online-Wörterbuch kann man seinen eigenen Namen nachschlagen. Darin wird nicht erklärt, woher der Name kommt, sondern warum man der tollste Menschen ist.

In diesem Artikel erfährst Du:Was es mit dem Trend auf sich hat. Was das "Urban Dictionary" ist. Warum es auch Kritik gibt. „Du bist die süßeste Person, die man treffen kann. Du bist so freundlich und verständnisv