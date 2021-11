Protzen und gleichzeitig demütig sein: "Humblebragging" wirkt unattraktiv.

Brock Wegner / Unsplash

Boston. Laut einer Harvard-Studie machen Dich bestimmte Eigenschaften unattraktiv, andere hingegen wirkend auf andere anziehend. Fest steht: Sogenanntes "Humblebragging" solltest Du vermeiden. Das wirkt auf viele abstoßend.

In diesem Artikel erfährst Du: Was Humblebragging bedeutet. Warum Protzen manchmal okay ist. Welche Eigenschaften Dich attraktiv machen und woran das liegt. Vielleicht geht es Dir wie mir: Menschen, seien es Freunde ode