Wie lange wird Eure Beziehung halten? So findest Du es heraus

Wie lange hält eine Beziehung? Eine Studie hat herausgefunden, dass es Indizien gibt, die die Dauer vorhersagen lassen.

imago images /Shotshop

Jena. Endlich die große Liebe finden und keine Zeit mehr an falsche Partner verschwenden: Eine Studie von deutschen und kanadischen Forscher zeigt, wie sich die Beziehungsdauer schon beim Dating vorhersagen lässt.

In diesem Artikel erfährst Du:Was in der Studie genau untersucht wurde. Welche wissenschaftlichen Modelle der Paarbeziehung bestätigt wurden. Wie Du erkennst, dass Du den Falschen datest. Kein Paar passt so perfekt zusammen w