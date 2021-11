Es ist zum Haare raufen: Familien befinden sich in der selben Situation wie im vergangenen Jahr. Nur, dass die Reserven bei vielen aufgebraucht sind.

Imago Images/Westend61

Hamburg. Familien sind die Verlierer der Pandemie – wieder einmal, auch nun in der vierten Welle. Aber warum ist das so? Und warum wird es einfach so hingenommen. Eine Betroffene klagt an.

In diesem Text erfährst Du: Warum unsere Autorin wütend ist. Und müde. Sehr müde und sehr wütend. Gestern hat die Kitaleitung meines Sohnes eine E-Mail geschickt. Als ich den Namen der Kita auf meinem Handybildschirm sah