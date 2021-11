36 Fragen zum Verlieben an Svenja Gräfen: "Socken an beim Sex?"

Hat sich unsere Autorin nach den 36 Fragen in Svenja Gräfen verliebt?

Laura Wolfert / Svenja Gräfen

Hamburg. Glaubt man Wissenschaftler Arthur Aron, braucht es nicht mehr als 36 Fragen, um sich zu verlieben. Ich will das testen und habe mit Svenja Gräfen, Autorin von "Radikale Selbstfürsorge", über Liebe und Sex gesprochen – und mich vielleicht in sie verliebt.

In diesem Artikel erfährst Du: Was es mit dem Experiment "36 Fragen zum Verlieben" auf sich hat. Wie Svenja Gräfen "Radikale Liebe" definiert. Ob ich mich nach dem Fragenkatalog ein bisschen in Gräfen verliebt habe. Der ameri