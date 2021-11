Ein Melonenschneider hebt Kugeln aus einer Schale mit pinken Spielzeugsand, gefilmt von dem Youtuber und Instagrammer Sandtagious.

dpa/Sandtagious

Hamburg. Bestimmte Tiktok-Videos können laut einer Studie entspannend auf unsere Seele wirken und sogar Stress abbauen. Im Gehirn passiert dabei in etwa das gleiche, als wenn wir uns verlieben.

In diesem Artikel erfährst Du:Was der sogenannte "satisfying content" ist. Was eine Studie über diese Inhalte aussagt. Was kinetischer Sand damit zu tun hat. Grüne Würfel aus kinetischem Sand plumpsen in ein schmales Gl