Rezo trotz Impfung mit Corona infiziert: So geht es dem Youtuber

Der Youtuber Rezo hat sich mit Corona infiziert. Auf Instagram teilte er die Nachricht seinen Fans mit.

Hamburg. Rezo, der deutschlandweit durch sein "Zerstörung der CDU"-Video bekannt geworden ist, hat auf Instagram eine private Nachricht verbreitet. Der Youtuber wurde positiv auf Corona getestet, obwohl er geimpft ist. Wie es Rezo geht.

