PS5 und Xbox Series X zu Weihnachten: So kommst Du noch an eine Konsole

Wer erst im Dezember Weihnachtsgeschenke kauft, wird keine Chance auf eine aktuelle Konsole haben.

dpa/Fabian Sommer; dpa/Zacharie Scheurer

Hamburg. Eine Minute online, schon verkauft: Wer eine Konsole der aktuellen Generation ergattern will, muss schnell sein. Die Nachfrage übertrifft das Angebot deutlich. Mit welchen Tricks Du noch Chancen hast, bis Weihnachten eine Konsole zu ergattern.

In diesem Artikel erfährst Du:Warum es aktuell so schwer ist, eine Konsole zu kaufen. Wie Du Deine Chancen erhöhst, eine PS5 und Xbox Series X zu ergattern. Welche Tricks Dich vor Betrügern auf Ebay und Co. schützen. Steh jet