Klingt eklig, schmeckt aber: Ich liebe es, meine Pommes in Softeis zu dippen

Unsere Autorin mag "Ice’n’Fries".

Laura Wolfert

Hamburg. Manche Dinge passen nicht zusammen. Tag und Nacht. Feuer und Wasser. Kim und Kanye. Pommes und Vanilleeis hingegen: ein Dreamteam! Zum McSundae bestelle ich frittierte Kartoffeln.

In diesem Artikel erfährst Du: Wie Pommes mit Vanilleeis schmeckt. Wer "Ice’n’Fries" erfunden hat. Was frittierte Frühstücksmuffins damit zu tun haben. Die einen mögen am liebsten Karamellsoße auf ihr McSundae, die ande