Sieht so ein besonders intelligenter Mensch aus?

Imago Images/Ute Grabowsky/photothek.net

Hamburg. Nicht nur ein IQ-Test kann Aufschluss über die Intelligenz von einem Menschen geben. Eine Studie hat Merkmale herausgefunden, die häufig auf intelligente Menschen zutreffen.

In diesem Text erfährst Du: Wie sinnvoll IQ-Tests sind. An welchen Merkmalen intelligente Menschen erkannt werden können. Was Alkohol und Faulheit mit Intelligenz zu tun haben. Die verbreitetste Art, die Intelligenz eine