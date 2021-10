Sag mir, wie Du schläfst – und ich sage Dir, wie Du am besten datest

Ist diese Frau wohl eher Schlaftyp Bär, Wolf, Löwe oder Delphin? (Symbolbild)

Imago Images / Westend61

Los Angeles. Michael Breus ist einer der bekanntesten Schlafforscher der Welt und unterscheidet vier Schlaftypen: Bär, Wolf, Löwe und Delphin. Die Kategorie verrät, wann Du am besten daten, arbeiten und zu Bett gehen solltest.

In diesem Artikel erfährst Du: Warum die vier Schlaftypen nach Tieren benannt worden sind. Auf was Du beim Schlafen laut Michael Breus achten solltest. Zu welcher Zeit Du am besten daten oder arbeitest solltest. Bist Du ein B