Was wäre ein passenderer Film zum Gruselfest als "Halloween"?

imago images/ZUMA Wire

Hamburg. Lust auf einen Gruselfilm-Marathon zum Kürbisfest? Wir haben zehn Empfehlungen für Dich passend zu deinem Grusel-Level: Vom bunten Familienfilm mit Vampiren bis zu Schockern, die Dir das Blut in den Adern gefrieren lassen.

In diesem Artikel erfährst Du:Welche Serien und Filme für Familien und Angsthasen taugen. Was Gruselfans zur Kürbissuppe genießen können. Wann selbst Hartgesottenen das Blut in den Adern gefriert. Ob zur Einstimmung auf die H