Bikepacking: So gelingt das Selbstversorger-Abenteuer auf zwei Rädern

Bikepacker müssen sich informieren, wo sie ihr Lager aufschlagen können - Wildcampen ist in Deutschland in aller Regel verboten.

dpa/Ortlieb

Nürnberg/Göttingen. Ein Fahrrad, ein Schlafsack und unendliche Möglichkeiten: Beim Bikepacking kommen minimale Ausrüstung und maximale Freiheit zusammen. Dafür braucht es weder viel Zeit noch Geld. Nur etwas Mut.

In diesem Artikel erfährst Du:Was es mit dem Fahrrad-Trend auf sich hat. Welche Tipps der Bikepacking-Experte parat hat. Was Du bei der Tourenplanung beachten musst. Die erste Nacht ging gründlich in die Hose. Der Ochsenkopf