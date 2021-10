Anstatt Gras lieber ein paar frische Kräuter? Petersilie und Basilikum können ebenfalls berauschend wirken (Symbolbild).

Hamburg. Wer morgens ein Stück Mohnkuchen nascht, hat einen erhöhten Morphingehalt. Die schwarzen Samen sollte man vor einem Drogentest besser vermeiden. Fünf Lebensmittel, die in hohen Mengen berauschend wirken.

In diesem Artikel erfährst Du: Was Muskat mit Parfüm zu tun hat. Warum Du high werden kannst, wenn Du extrem viel Caprese-Salat isst. Ob in deutschen Gefängnissen Mohnbrötchen erlaubt sind. MohnIn Mohn steckt Morphium, zugeh