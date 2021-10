Zahlen per Gesichtsscan – wäre das in Deutschland möglich?

So auffällig wie auf diesem Symbolbild sind Gesichtsscans in der Regel nicht. Das macht sie umso interessanter für den Einsatz im Alltag – und gleichzeitig umso gefährlicher.

IMAGO/ Shotshop

Moskau/Hannover. Das Gesicht ersetzt die Fahrtkarte: In der Moskauer U-Bahn reicht ein kurzer Blick in eine Kamera, um die Gebühr zu bezahlen. Einfach praktisch und bequem oder der Beginn einer nahtlosen Überwachung?

In diesem Artikel erfährst Du:Wie das Zahlen per Gesichtsscan abläuft. Ob eine Zahlung per "FacePay" mit dem Datenschutz in Deutschland vereinbar wäre. Welche Auswirkung die Technologie auf Bezahlvorgänge haben könnte. Wer in