Darf ein Arbeitgeber der jungen Frau bunte Haare und Piercings verbieten? (Symbolbild)

Imago Images/Westend61

Hamburg. Deine Hose ist zu kurz und das Nasenpiercing unprofessionell? In der Arbeitswelt entstehen bei Kleidungsvorschriften häufig Konflikte. Aber darf sich Dein Chef über Dein Aussehen beschweren?

In diesem Artikel erfährst Du: In welcher Branche Dir der Arbeitgeber Kleidungsvorschriften machen darf. An wen Du Dich wenden kannst, wenn sich Dein Chef in Deine Privatsphäre einmischt. Welche Frisur Männer früher nicht tra