US-Rapstar Snoop (Doggy) Dogg mit protzigem Mikrofon.

IMAGO Images / Gonzales Photo

New York. Snoop Dogg war einer der ersten Rapper, die meine Baby-Ohren zu hören bekamen. Jetzt wird er 50 Jahre alt und ich denke mir: what the fizzle, bin ich alt geworden? Ein Rückblick, was der US-Star schon alles erreicht hat.

In diesem Artikel erfährst Du: Wie Snoop Dogg mit bürgerlichem Namen heißt. Welcher Megastar den Rapper in jungen Jahren entdeckt hat. Wann "Snoopy" das nächste Mal vor großem Publikum auftreten wird. Seine Songs haben mich m