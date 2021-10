Wenn die Pizza nach der Mikrowelle knusprig sein soll, muss man einen der TikTok-Tipps beachten.

IMAGO Images / Addictive Stock

Los Angeles. Du glaubst, Du bist alt genug, um Dir das Mittagessen selbst aufzuwärmen? Wohl kaum. In einem viralen TikTok-Video erklärt eine Frau, wie Du Deine Mikrowelle benutzen solltest – und was Du bisher falsch gemacht hast.

In diesem Artikel erfährst Du: Warum Dein Essen in der Mikrowelle eiskalt und heiß zugleich sein kann. Wie Du mehrere Mahlzeiten gleichzeitig erwärmst. Bei welchen Gerichten Du ein Glas dazustellen solltest. Du denkst, Du has