Jens Spahn (CDU), Bundesminister für Gesundheit.

picture alliance/dpa/dpa-pool | Michael Kappeler

Berlin. "Wir laden Sie zu einem Bordellbesuch ein!" Der Bundesverband für Sexuelle Dienstleistung wendet sich in einem öffentlichen Brief an Gesundheitsminister Jens Spahn. Sie kritisieren die Corona-Verordnungen des Politikers.

In diesem Artikel erfährst Du: Warum Jens Spahn ein Bordell besuchen soll. Was der Bundesverband für Sexuelle Dienstleistung an der Politik kritisiert. Inwiefern die Sexarbeitsbranche unter den Corona-Verordnungen leidet. Bor