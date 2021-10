Binge-Watching ist die Hölle: Warum Serien mehr verdienen

"Lupin", "Tiger King" und "Bridgerton" gehören zu den am stärksten gehypten Serien auf Netflix.

picture alliance/dpa/Netflix/Liam Daniel; picture alliance/dpa/Netflix/Netflix; picture alliance/dpa/Netflix/Emmanuel Guimier

Hamburg. Apple TV+ und Disney+ machen es vor: Jede Woche erscheint eine neue Folge von Erfolgsserien wie "Loki" oder "The Morning Show". Wie heilsam! Denn Binge-Watching macht Dich, Fandoms und Serien an sich kaputt.

In diesem Artikel erfährst Du:Warum Serien durch Binge-Watching an Bedeutung verlieren. Was mit Deinem Körper beim Bingen passiert. Warum Binge-Serien Kommerz vor Kunst stellen. "Hast du schon Squid Game gesehen?" "Na klar, v