Zu toxisch und privilegiert: Was die "Sex and the City"-Fortsetzung ändern muss

Sarah Jessica Parker als Carrie Bradshaw im Film "Sex And The City 2".

New York. Wünschen wir uns mehr Emanzipation oder ein Happy End? Im Fall von "Sex and the City" ist unsere Autorin hin- und hergerissen. Warum sie die Serie kritisiert und was sie sich von dem Spin-off "And just like that" erwartet.

In diesem Artikel erfährst Du: Was "Sex and the City" von "Sex Education" unterscheidet. Warum die New Yorker Freundinnen keine Vorbilder sind. Was sich unsere Autorin von der Fortsetzung "And just like that" erhofft. J