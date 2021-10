Sängerin Adele bei einem Auftritt im Jahr 2015 (links) und aktuell in der US-Ausgabe der Vogue.

picture alliance / Henning Kaiser/dpa | Henning Kaiser; picture alliance/dpa/PA Media/Vogue | Alasdair Mclellan

London/New York. Der Megastar meldet sich nach sechs Jahren zurück. Im Interview erzählt sie der "Vogue", was sie in den vergangenen sechs Jahren gemacht hat, warum sie so stark abgenommen hat und wer der neue Mann an ihrer Seite ist.

In diesem Artikel erfährst Du:Warum Adele abgenommen hat. Was sie in der den vergangenen Jahren gemacht hat. Wann ihre neue Single erscheint. Die britische Sängerin Adele hat über die Gründe für ihren Gewichtsverlust gesproch