Frauen an Hochschulen: Mitarbeit ja, Professur nein

Wenn es um Professuren geht, bleiben Frauen in Deutschland in der Minderheit.

imago images/Shotshop

Wiesbaden. Die Professorenschaft an deutschen Hochschulen verzeichnet einen leichten Personalzuwachs – doch Frauen machen mit 26 Prozent noch immer nur einen kleinen Teil aus.

In diesem Artikel erfährst Du:In welchem Fachbereich der Frauenanteil besonders gering ist. Wie sich der Anteil im vergangenen Jahr entwickelt hat. Wo Frauen an Hochschulen in der Überzahl sind. Wenn eine Professorin im Berei