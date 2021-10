"Sex and the City"-Fortsetzung im Dezember: So kannst du die Serie anschauen

Filmpremiere von Sex and the City 2: Sarah Jessica Parker, Kristin Davis, Kim Cattrall, Cynthia Nixon.

Imago Images / Future Image International

New York. "And just like that" heißt die Fortsetzung von "Sex and the City". Laut HBO Max soll die neue Staffel in den USA schon im Dezember erscheinen. Die Vorfreude ist groß – aber wie kann man das Spin-off in Deutschland streamen?

In diesem Artikel erfährst Du: Welche Darstellerin in der neuen Serie von "Sex and the City" fehlt. Wann das Spin-off "And just like that" erscheint. Wie und ob Du Serien bei HBO Max streamen kannst. "Shopping is my cardio" l