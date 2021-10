Über ein Internetforum wird derzeit ein über 100 Gigabyte großes Datenpaket mit internen Twitch-Daten verbreitet.

imago images/photothek

Berlin. Unbekannte haben zahlreiche sensible Daten der Streamingplattform Twitch geleakt – darunter der gesamte Quellcode sowie Auszahlungen an die 100 größten Streamer. Auch MontanaBlack oder Trymacs finden sich in der Liste.

In diesem Artikel erfährst Du:Was mit dem Daten-Leak alles an die Öffentlichkeit gekommen ist. Welche deutschen Streamer betroffen sind. Was die Hacker noch angekündigt haben. 2021 wird wohl nicht als das beste Jahr in die Ge