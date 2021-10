Bretman Rock bei der Eröffnung eines Pop-up Shops in New York.

xxx

Los Angeles. Mit den Worten "Ich bin ein Bunny!" verkündet Bretman Rock stolz seine frohe Botschaft: Der Social-Media-Star ist der erste schwule Mann auf dem digitalen Cover des Männermagazins Playboy.

In diesem Artikel erfährst Du: Welche Männer bereits vor Bretman Rock das Playboy-Cover geziert haben. Wie der Influencer so erfolgreich wurde. Wie der Playboy weiter auf die LGBTQ-Community zugehen will. Schwarze Bunny-Ohren