"House of the Dragon": Erster Teaser zur neuen "Game of Thrones"-Serie ist da

Emma D'Arcy als Prinzessin Rhaenyra Targaryen und Matt Smith als Prinz Daemon Targaryen in der "Game of Thrones"-Vorgeschichte "House of the Dragon".

picture alliance/dpa/PA Media

Los Angeles. Nach dem vieldiskutierten Ende der letzten Staffel können sich Drachenfans wieder freuen: HBO Max hat den ersten Teaser zum "Game of Thrones"-Prequel veröffentlicht und gibt Einblicke in die Welt der Targaryens.

In diesem Artikel erfährst Du: Um was es in der neuen "Game of Thrones"-Serie geht. Wann die erste Staffel des Prequels erscheinen soll. Was im ersten Teaser von "House of Dragons" zu sehen ist. Freunde von feuerspuckenden Dr