Die Sängerin ist im liberalen Bundesstaat Kalifornien aufgewachsen - die konservativen Einstellungen in anderen Teilen des Landes schockieren sie deswegen umso mehr.

picture alliance/dpa/Invision via AP | Evan Agostini

Austin (Texas). Die Proteste gegen das texanische Abtreibungsgesetz bekommen Zuspruch von einer Ikone der GenZ: Billie Eilish hat der texanischen Regierung bei einem Konzert im US-Staat deutlich gezeigt, was sie von ihr hält.

In diesem Artikel erfährst Du: Was Billie Eilish am Gesetz kritisiert. Warum das Gesetz umstritten ist. Welche andere Prominente sich mit der Protestbewegung solidarisiert haben. Eigentlich hätte sie gar nicht auftreten