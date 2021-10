Gil Ofarim bei einem Fernsehauftritt im März 2020: Der Sänger berichtet auf Instagram, dass er in einem Leipziger Hotel nicht bedient wurde - wegen eines Davidsterns.

Leipzig. In einem Instagram-Video berichtet der Sänger Gil Ofarim geschockt von einem antisemitischen Vorfall in einem Leipziger Hotel.

In diesem Artikel erfährst Du: Was Gil Ofarim in einem Leipziger Hotel erlebt hat. Was eine Kette mit dem Davidstern damit zu tun hat.Wie die Reaktionen darauf ausfallen. "Haben wir denn nichts aus der Vergangenheit gelernt?"