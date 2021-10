Einmal wie Harry Potter nach Hogwarts fahren? Das geht.

robertharding/David Pickford/imago images

Berlin. Einmal wie Indiana Jones auf Schatzsuche gehen oder wie Harry Potter mit dem Hogwartsexpress reisen - wer Lust auf Kulissenjagd hat, sollte sich diese Filmsets nicht entgehen lassen.

In diesem Artikel erfährst Du:Wo Du dich wie Harry Potter fühlen kannst. Wie Du den Heiligen Gral findest. Warum Game of Thrones gar nicht so ausgedacht ist. Filme ziehen uns oft in ihren Bann mit ihren atemberaubenden Kuliss