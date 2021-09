Die Wahlplakate der FDP kamen deutlich moderner daher als die vieler anderer Parteien.

imago images/Future Image

Berlin. Kurz vor der Wahl sah es noch so aus, als würden Erstwähler vor allem den Grünen ihre Stimme geben. Doch schon am Wahlabend zeigte sich: Der große Gewinner bei den jungen Wählern ist die FDP. Aber warum ist das so?

In diesem Artikel erfährst Du:Wem junge Wähler ihre Stimme gegeben haben. Warum vor allem die FDP bei den Erstwählern gut ankommt. Wer die großen Verlierer sind. Jung, politisch engagiert und für mehr Klimaschutz: Dass sich v