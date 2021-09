James Bond umgeben von Frauen, die ihn anhimmeln - nicht nur in "Man lebt nur zweimal" ein gewohntes Bild der 007-Reihe.

imago images/Prod.DB

London. Ab Donnerstag läuft der neue Bond-Film in den deutschen Kinos. Regisseur Cary Fukunaga macht im Vorfeld deutlich, was er von der alten Bond-Figur hält. Was damals gezeigt wurde, ginge heute nicht mehr durch.

In diesem Artikel erfährst Du:Warum der Regisseur des neuen 007-Films Bond für einen Vergewaltiger hält. Welche Rolle Frauen in den Bond-Filmen spielen. Was im neuen Film anders werden soll. "Ist es 'Feuerball' oder 'Goldfing