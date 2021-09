Greta Thunberg sprach am Freitagmittag auf dem Bundestagsgelände.

dpa/Jörg Carstensen

Berlin. Zwei Tage vor der Bundestagswahl hat Fridays for Future zum globalen Klimastreik aufgerufen. Initiatorin Greta Thunberg hat in Berlin klare Worte an die Politik gerichtet.

In diesem Artikel erfährst Du:Warum Greta Thunberg mit Deutschlands Klimapolitik unzufrieden ist. Wie viele Menschen sich am Streik beteiligten. Welche Botschaft Klimaaktivistin Luisa Neubauer an die Kanzlerkandidaten hatte.