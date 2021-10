Der Wohnungsmarkt ist riesig, aber wo ist sie – diese eine perfekte Wohnung? (Symbolbild)

v.l.: Wedel/Kirchner-Media/imago images, imagebroker/imago images

Berlin. Durchhaltevermögen braucht jeder, der eine neue Unterkunft sucht. Ob WG, Mietwohnung oder Wohnen auf Zeit, es ist nicht leicht. Wie es trotzdem klappen kann und wann man aufpassen muss.

In diesem Artikel erfährst Du:Wieso man bei der Wohnungssuche schnell sein muss. Wo man am besten nach einer WG sucht. Warum man immer vorsichtig sein sollte. Die Wohnungssuche ist etwas, das viel Zeit und Nerven in Ans