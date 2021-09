In "Life is Strange: True Colors" trifft Alex (links) ihren Bruder Gabe, nur um ihn bald auf tragische Weise zu verlieren.

picture alliance/dpa/Square Enix

Hamburg. Im neuen Titel der "Life is Strange"-Reihe dreht sich alles um die Emotionen der Figuren. Spieler können sich dabei auch selbst in Empathie üben.

In diesem Artikel erfährst Du:Worum es bei "Life is Strange: True Colors" geht. Welche Superkraft die Protagonistin hat. An welchen Methoden aus der Psychotherapie sich das Spiel bedient. Flash rennt in Lichtgeschwindigkeit,