So teuer sind die Mieten in Norddeutschlands Uni-Städten

Wer zum Studieren in eine eigene Wohnung zieht, muss deutlich tiefer in die Tasche greifen als für ein WG-Zimmer.

imago images/NomadSoul1

Berlin. Die Mieten für studentisches Wohnen steigen in Deutschland weiter an. In norddeutschen Uni-Städten lebt es sich im bundesweiten Vergleich jedoch noch günstig - bis auf eine Ausnahme.

In diesem Artikel erfährst Du:Welche Uni-Stadt in Norddeutschland die höchsten Mietpreise hat. Welcher Ort bundesweit am teuersten ist. Welche Prognose der Experte für die Zukunft abgibt. Studierende, die in Norddeutschland n