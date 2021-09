In diesen Städten in Niedersachsen wird am Freitag fürs Klima gestreikt

Die Klimaaktivisten von Fridays for Future bereiten sich unter dem Motto #AlleFürsKlima für ihren achten globalen Klimastreik vor.

Fridays for Future

Osnabrück. Fridays for Future ruft zwei Tage vor der Bundestagswahl zur globalen Klimademo auf. Hier erfährst Du, in welchen Städten in Niedersachsen gestreikt wird.

In diesem Artikel erfährst Du:Wo am Freitag vor deiner Haustür für das Klima gestreikt wird. Was die Initiatoren fordern. Wo in Deutschland Greta Thunberg demonstrieren geht. Zwei Tage vor der Bundestagswahl ruft die Organisa