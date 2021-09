"Wir nehmen keine neuen Patienten an": Wie man einen neuen Hausarzt findet

In Deutschland gilt die frei Ärztewahl. Das heißt, Patienten können sich im Regelfall frei aussuchen, von welchem Arzt sie behandelt werden möchten.

imago images/Westend61

Hamburg. Ob Unzufriedenheit oder Umzug – es gibt viele Gründe, den Hausarzt zu wechseln. Doch das gestaltet sich manchmal schwieriger als gedacht. Diese Tipps solltest Du beachten.

In diesem Artikel erfährst Du:Wie Du einen neuen Hausarzt findest. Ob ein neuer Hausarzt Dich einfach so ablehnen kann. Was Du bei einem Wechsel beachten musst. Du bist unzufrieden mit Deinen bisherigen Hausarzt und möchtest