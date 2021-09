Die Hungerstreikenden haben ihr Lager in der Nähe des Bundestages in Berlin aufgeschlagen. Was fordern sie?

dpa/Paul Zinken

Berlin. Die Hungerstreikenden warten darauf, dass Annalena Baerbock, Armin Laschet und Olaf Scholz ein Gespräch mit ihnen führen. Warum?

In diesem Artikel erfährst Du:Warum sechs Aktivisten in Berlin in den Hungerstreik getreten sind. Wie die Teilnehmer dieses Mittel rechtfertigen. Was die Kanzlerkandidaten zu der Aktion sagen. Seit dem 30. August haben die Ju