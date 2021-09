Einmal fühlen wie ein Royal? Zumindest für den Namen musst Du nicht allzuweit in die Tasche greifen.

imago images/ingimage

Hamburg. Zahlreiche Anbieter verkaufen in Onlineshops und auf Ebay Adelstitel und versprechen damit gesellschaftliche Vorteile. Doch so einfach ist der Weg in die High Society dann doch nicht.

In diesem Artikel erfährst Du:Wieso man einen deutschen oder ausländischen Adelstitel kaufen kann. Warum das gerade einmal 20 Euro kostet. Ob ein Adelstitel Dir heute noch Vorteile bringt. Du wärst gerne ein schottischer Lord